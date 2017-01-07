Injustice 2 çıkış tarihi açıklandı!

Sadece birkaç gün önce, Injustice 2 oyununun yönetmeni Ed Boon, kişisel Twitter hesabından oyunun 28 Mart'ta çıkacağı dedikodusunun sahte olduğunu açıkladı. NetherRealm Studios Yaratıcı Yönetmeni, artık fanlara ne zaman ulaşılacağı konusunda net bir cevap vererek, Injustice 2'nin çıkış tarihini açıklamaya karar verdi.

Ed Boon'un tweet'inde görüldüğü gibi, Injustice 2'nin yayın tarihini kesin olarak duyurdu. Başlık için fahiş bir çıkış tarihi fragmanı koymak yerine, sadece Injustice 2'nin 16 Mayıs 2017'de piyasaya sürüleceğini ilan etti.

NetherRealm Studios bugüne kadar birkaç kahraman ve kötü adamı duyurdu. Bunlar; Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Supergirl, Atrocitus, Gorilla Grodd, ve Suicide Squad üyeleri Harley Quinn ve Deadshot.

Injustice 2'nin resmi yayın tarihine neredeyse beş ay olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, NetherRealm Studios oyunun karakter dökümünü genişletmek için çok fazla zamana sahip. Nitekim Ed Boon ve geliştirme ekibi fanlara DC Comics Watchmen karakterlerinin listeye girmesini isteyip istemedikleri soruyorlardı. NetherRealm, Sub Zero ve Spawn gibi figürleri ekleyerek savaşçıları DC Comics kararlılığının dışında genişleterek orijinal serinin geleneğini izlemeye niyetli gibi görünüyor.