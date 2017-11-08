Instagram’a 'markalı içerik aracı' geldi!

Instagram, “markalı içerik aracını” Türkiye’nin de aralarında bulunduğu daha fazla ülkede kullanıma sunduğunu açıkladı. Artık “[marka adı] ile ücretli işbirliği” (Paid Partnership) etiketi, İstatistikler’e erişimi olan tüm Instagram hesapları tarafından kullanılabilecek.

Markalı içerik aracı, içerik üreticilerin bir markayla iş ortaklığı yaptıkları bilgisini daha net bir şekilde sunabilmelerini sağlayarak, onlara değerli istatistikler sunacak. Bu aracın daha fazla yaygınlaşması, içerik üreticiler, markalar ve topluluklar arasındaki şeffaflığı artıracak.

Markalı içerik aracının daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasıyla birlikte Instagram'ın sistemleri, Instagram politikalarına aykırı içerikler tespit ettiğinde içerik üreticileri uyarmaya başlayacak. İçerik üreticiler, uyarıyı aldıklarında iş ortaklarını etiketleme fırsatına sahip olacaklar. Instagram, bu uyarılar ile içerik üreticilerin “[marka adı] ile ücretli işbirliği” etiketini kullanmaya alışmasını ve buna paralel olarak Instagram’daki şeffaflığın artmasını amaçlıyor.

Bugün Instagram’ın markalı içerik aracını kullanan ve bu sayede işbirliği yaptıkları işletmeler için değer yaratan, aynı zamanda da etkileşim elde eden uluslararası kişi ve markalar arasında Cristiano Ronaldo, Star Wars ve Vogue İngiltere yer alıyor.