iOS 10 ile Android 7.0 arasındaki fark açılıyor

Apple, her ay olduğu gibi bu ay da güncel iOS sürümünün kullanım oranlarını açıkladı. iPhone 5'ten bu zamana kadar çıkan iOS cihazlara sunulan iOS 10 güncellemesi Şubat ayı itibari ile %79 oranında kullanım oranına sahip oldu. iOS 9 ise %16'ya gerilerdi. Diğer iOS sürümlerinin kullanım oranı %5 seviyesinde kaldı.

Google cephesinde ise işler hala yolunda gitmiyor. Android telefon üreticilerinden kaynaklanan hatalardan ve yanlış politikalardan dolayı, piyasada onlarca amiral gemisi modeli olmasına rağmen Android 7.0 Nougat kullanım oranı %1.2 seviyesinde kaldı. Android 6.0 Marshmallow ise %30.7 ile Android cephesinde lider konumda.

Önümüzdeki aylarda yeni Android sürümü; Android 8.0 Oreo'nun tanıtılacağını ve bu güncellemeyi ilk Google Pixel ve Android One cihazlarının alacağını belirtelim. Bakalım Android 8.0 Oreo güncellemesi ile bu fark önümüzdeki yıl nasıl bir eğim izleyecek?