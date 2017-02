iOS 10.3 Beta 2 yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 10.3 Beta 1 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. Uzun bir süredir üzerinde çalışmış olduğu Apple File System (APFS) özelliğine bu güncelleme geçiş yapan Apple, cihazlarda gözle görünür performans artışı sağlamıştı.

iOS 10.3 Beta 1 ile ayrıca AirPods kulaklıkları kaybettiğinizde Find my iPhone üzerinden bulma özelliği de gelmişti. Güncelleme üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen Apple şimdi de iOS 10.3 Beta 2 ile karşımıza çıkıt.

iOS 10.3 Beta 2 güncellemesi ile bir önceki güncellemede yaşanan küçük sorunlar düzeltiliyor. Yaklaşık 730 MB boyutundaki güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden eğer geliştirici hesabınız varsa kurabilirsiniz. iOS 10.3'ün final sürümünün Mart ayı sonunda dağıtılmaya başlanacağını tahmin ediyoruz.

iOS 10.3 Beta 2 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE,iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 alıyor.