iOS 10.3 Beta 3 yayınlandı

Apple, geliştiriciler için iOS 10.3 Beta 3 güncellemesini indirime sundu. APFS dosya sistemine geçilecek olan iOS 10.3 güncellemesi, yeni dosya sistemi sayesinde iPhone ve iPad'lere yeniden hayat verecek. APFS ile yaşanan Boot ve uygulama tarafındaki hızlanmalar, son kullanıcıya Mart ayında sunulacak. Apple, final sürümünden önce sunduğu iOS 10.3 Beta 3 güncellemesi ile sisteme bir takım yenilikler de ekliyor.

iOS 10.3 Beta 3 ile gelen yenilikler arasında Uygulama Uyumluluğu özelliği dikkat çekiyor. Ayarlar → Genel → Hakkında → Uygulamalar bölümünde yer alan Uygulama Uyumluluğu seçeneği; cihazınızda yüklü olan ancak 64-Bit sürümü bulunmayan ve güncel iOS sürümü ile uyumlu olmayan uygulamaları size gösteriyor.

Uygulama Uyumluluğu listesinde yer alan uygulamaların güncellemesi için ise yine bu bölümden direkt olarak geliştiriciye mail atabiliyorsunuz.

iOS 10.3 Beta 3 ile dinamik uygulama simgeleri özelliği de geliyor. Bu özellik sayesinde uygulama geliştiricisi güncelleme yayınlamadan uygulamasının simgesini değiştirebilecek.

Örneğin; ücretsiz olarak sunulan uygulamada; uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak Pro sürüme geçtiğinizde uygulamanın simgesi Pro kullanıcılarına özel bir simge tanımlanmışsa otomatik olarak değişecek.

iOS 10.3 Beta 3 güncellemesini eğer UDID kaydınız varsa; Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.