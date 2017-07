iOS 10.3.3 Beta 6 çıktı!

Apple, uzun bir süredir test ettiği iOS 10.3.3 sürümünün bugün altıncı betasını yayınladı. Geliştiriciler için sunulan iOS 10.3.3 Beta 6 sürümünün, iOS 10.3.3'ün son beta sürümü olduğu tahmin ediliyor. Buradan yola çıkarak iOS 10.3.3 Final sürümünün ise önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

Eğer geliştirici kimliğiniz varsa, Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden iOS 10.3.3 Beta 6'yı indirebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Beta 6 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.3 Beta 6 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.