iOS 11 tanıtıldı! İşte iOS 11 özellikleri!

Apple, bugün düzenlediği WWDC 17 etkinliğinde merakla beklenen iOS 11 sürümünü tanıttı. iOS 10'un üzerine yenilikler katarak gelen iOS 11, iPhone ve iPad kullanıcılarının Eylül'e kadar iple çekeceği bir sürüm olmuş. Peki, iOS 11 özellikleri neler? iOS 11 hangi yenilikler ile geliyor? İşte iOS 11 hakkında her şey!

iOS 11 özellikleri

iOS 11 ile artık iMessage üzerinden kullanıcılar Apple Pay ile birbirlerine para gönderebilecek. Sonunda iMessage senkronizasyonu sağlandı. Bu sayede iPhone'dan sildiğiniz mesajlar direkt olarak MacBook'tan da silinecek.

Siri entegrasyonu Siri Kit'in genişletilmesi ile daha da artacak. Yani uygulamalar artık Siri ile daha fazla etkileşime girebilecek.

iOS 11 ile kamera uygulamasında da iyileştirmeler yapılıyor. Çektiğiniz fotoğraflar artık daha az yer kaplayacak.

Ayrıca, iOS 11 ile kontrol merkezi baştan aşağıya değişiyor. Artık kontrol merkezi üzerinden hücresel veriyi açıp kapatabileceksiniz.

Live Photos ile çekilen fotoğraflarda en iyi kareyi artık fotoğraflar uygulaması üzerinden seçebileceksiniz. Ayrıca Loop özelliği ile Live Photos'ları tekrar tekrar oynatabileceksiniz.

Apple Haritalar artık alışveriş merkezlerinin içerisini de gösterecek. Ancak bu belli başlı ülkelerde çalışacak.

Araç kullanırken, rahatsız etme özelliği geliyor. Bu özelliği açtığınızda sizi arayanlara ve mesaj atanlara otomatik olarak araç kullanıyorum mesajı gönderilecek ve size araç kullanırken bildirim gösterilmeyecek.

Apple, Ev uygulamasına ses sistemlerini de ekliyor. Bu özellik AirPlay 2 özelliği ile çalışıyor. Bu özellik sayesinde evinizdeki tüm destekli hoparlörleri Ev uygulaması üzerinden yönetebileceksiniz.

Apple Music de iOS 11'den nasibini alıyor. Apple Music sonunda Spotify gibi kendi içerisinde sosyal medya platformu haline geliyor. Artık Apple Music üzerinden arkadaşlarınızı takip edebileceksiniz.

App Store, iOS 11 ile yenileniyor. App Store'un tasarımı baştan aşağıya değişiyor. App Store artık daha modern bir görünüme sahip olacak.

iOS 11 hangi cihazlara gelecek?

iOS 11 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro ve 9.7 inç iPad Pro alacak.

iOS 11 ne zaman gelecek?

iOS 11, Eylül ayında iPhone 7s ve iPhone Edition modellerinin tanıtılmasının ardından tüm kullanıcılara sunulacak. Bu zamana kadar iOS 11'in Beta sürümleri geliştiriciler ile buluşacak.