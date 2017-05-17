iPhone 7 Plus'ı altı kameralı yapan kılıf!

iPhone 7 Plus için Shiftcam Kamera Lens Kılıfı ciddi derecede dayanıklı ve altı yerleşik değiştirilebilir lens içeriyor. Aynı zamanda bir parça askeri teçhizatın korkunç ve göz korkutucu görünümüne de sahip.

Altı lens dört çift halinde monte edilmiş, basit bir parmakla titreşerek aralarında geçiş yapmanızı sağlayan kayan bir mekanizma üzerine monte edilmiştir. Ve bazı sebeplerden ötürü bunları kullanmak istemiyorsanız kılıfı kaldırmanız gerekmez. Objektif bağlantılarıyla denemenin tadını çıkaran mobil fotoğrafçılar muhtemelen bu rahatlığı sevecek.

Ayrıca, kasanın tasarımı ergonomik konik bir kavrama ve bir kayış eki ile birlikte geliyor. Darbeye dayanıklı bir yapı ile birleştirildiğinde, iPhone'unuzu rahat ve güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.



Shiftcam, Kickstarter ile finanse ediliyor ve şimdi yaklaşık 60 $ fiyat ile önceden sipariş verilebiliyor. 99 dolar perakende fiyatı ile gönderilerin bu yıl ağustos ayında yapılması planlanıyor.