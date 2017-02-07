iPhone 8 çok satacağı için üretimine erken başlanacak

2017, Apple'ın en karlı yıllarından biri olabilir. Cupertinolu şirketin, ikonik telefonunun 10. yıldönümü nedeniyle büyük tasarım değişikliğine gitmesi ve çarpıcı özellikler sunması bekleniyor.

Yeni iPhone'un piyasaya sürülmesine yedi ay kadar zaman olmasına rağmen, daha önce ortaya çıkmış birçok söylenti ve sızıntı bize beklentilerin ne olacağı konusunda bir fikir veriyor. Apple’ın, önümüzdeki eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone’un üçüncü bir süper premium versiyonunu duyuracağı söyleniyor. Kavisli uçtan uca OLED ekran, ekran altı Ana Sayfa düğmesi ve parmak izi sensörü, kablosuz şarj etme özellikleri ve kesinlikle diğer özellikleri barındıran tamamen camlı bir tasarıma sahip olan akıllı telefon (normal Standart ve Plus varyantlarının yanında) tanıtılacak.

BlueFin Research'in yakın tarihli bir tedarik zinciri kaynaklı raporuna göre Apple, tüm bu özelliklere sahip iPhone 8'i çok satacağını düşünüyor ve bu yüzden, üretimi normalden çok daha erken bir tarihte başlamayı planlıyor.

Raporda, şirketin erken üretime başlamasına dair, "iPhone 8 / X için yayın planlarında herhangi bir değişiklik olduğuna dair bir gösterge olmadığı" belirtilmesine rağmen, Apple’ın büyük bir talep beklediği veya cihaz için daha erken bir çıkış tarihi görebileceğimiz anlamına gelebilir denildi.