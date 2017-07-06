iPhone 8'in klonu çıktı! (Video)

Apple, Eylül ayında 3 farklı iPhone ile karşımıza çıkacak. Bunlardan en çok beklenini ise şüphesiz ki iPhone 8. Tamamen çerçevesiz ekran ve dikine konumlandırılmış çift arka kamera ile geleceği söylenen iPhone 8 hakkında bu zamana kadar onlarca sızıntı geldi.

Bu sızıntılar son aylarda daha ciddi boyutlara ulaştı ve neredeyse iPhone 8'in tasarımı tam anlamıyla sızdı. Bugün ise iPhone 8 sızıntılarından derlenen içi iOS gibi görünen Android tabanlı bir iPhone 8 klonunun incelemesi EverythingApplePro isimli YouTube kanalı tarafından yayınlandı.

Kırmızı renkteki iPhone 8 incelemesinde, bugüne kadar gelen sızıntılara göre tek oturmayan şey komple ekran oluyor. O da cihazın 100 dolar olmasından ve komple ekran maliyetinin daha fazla olmasından kaynaklanıyor.