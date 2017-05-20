iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus yanyana sızdırıldı

Apple'ın bu yıl üç yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor ve bunlardan biri tamamen yeniden tasarlanacak ve Apple'ın iPhone'larında OLED ekranlarına geçiş yapmasıyla sonuçlanacak. iPhone 8, kesinlikle en heyecan verici model, ancak iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile ilgili ayrıntılar çok fazla yok.

SlashLeaks tarafından yeni sızdırılan bir görüntü, yaklaşmakta olan üç akıllı telefonun yanyana duran kalıplarını ortaya koyuyor. Kalıplar, yeni cihazların şeklini ve arkadaki kameranın yerini gösteriyor. Görüntü ayrıca, üç telefonun boyut açısından nasıl bir farklılıkların olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, iPhone 7s Plus, eylül ayında gelecek en büyük akıllı telefon olduğu görünürken, iPhone 8 genel cihaz boyutu açısından iPhone 7s’e göre biraz büyük. iPhone 7s, 4.7 inç ekran boyutuna sahipken, iPhone 7s Plus'ın ekran boyutunun 5.5 inç olacağı şekilde söyleniyor. Geçen yılki iPhone 7 serisinin halefi LCD ekranlara sahipken, iPhone 8, 5.8 inç büyüklüğünde uçtan-uca OLED ekrana sahip olacak.

Aslında Apple iPhone 8'de daha büyük ekran boyutu var ancak Apple'ın yeni telefonun çerçevelerini önemli ölçüde azaltması ve ekranın neredeyse ön paneli tamamen kaplaması akıllı telefonu daha kompakt hale getiriyor.

Ayrıca, iPhone 8'in arka yüzündeki dikey çift kamera ayarının şekli, iPhone 7s Plus'daki yatay çift mercekli kurulum ve iPhone 7'lerde tek lensli sistem de gösteriliyor. Buna ek olarak, iPhone 8'in şemalarını gösteren bir resim de sızdırılmış ancak, 3D Touch ID'nin ekranın arkasında veya altında olup olmadığını kesin olarak anlayamıyoruz.