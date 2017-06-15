iPhone 8'in montajcısının CEO'su yeni özellikleri açıkladı

Foxconn ile bu yıl Apple iPhone 7s Plus'ın montaj görevlerini paylaşacak olan sözleşmeli üretici Wistron'un CEO'su, Apple'ın akıllı telefonunun 2017 varyantlarındaki bazı özelliklerle ilgili olarak yorumlar yaptı. 2017 yılı iPhone'un onuncu yıldönümünü temsil ettiği için, Apple üç farklı model tanıtmaya hazırlanıyor. Anılan iPhone 7s Plus'ın yanı sıra, 4.7-inç iPhone 7s ve premium modeli iPhone 8 olacak.

Wistron CEO'su Robert Hwang, şirketin yıllık hissedar toplantısını takiben gazetecilere verdiği demeçte, bu yılki iPhone modelleri için montaj işleminin, telefonlara ilk kez kablosuz şarj eklenmesine rağmen çok fazla değişmediğini açıkladı. Kablosuz şarj ilavesi ve IP değerinin 67'den 68'e yükselmesi, Wistron'un her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir araya getirilmiş birimleri farklı test prosedürleri ile çalıştırmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. iPhone'un su geçirmez özelliğinin derecesini Samsung ve LG'nin 2017 modellerine uyacak şekilde yükseltmek, iPhone 7s, iPhone 7s Plus'ın ve iPhone 8'in yaklaşık 30 metrelik suyun içinde 30 dakikaya kadar batırılmış durumda kalacağı anlamına geliyor. Bu, 2016 iPhone modellerine göre %50'lik bir gelişmedir.

Wistron CEO'su Robert Hwang verdiği demeçte, "Su geçirmez ve kablosuz şarj etme gibi yeni özellikler biraz farklı testler gerektirecek ve su geçirmez işlev montaj işlemini biraz değiştirecek olsa da," önceki nesiller [iPhone'lar] için kurulum süreci fazla değişmedi." Diye konuştu.

Kablosuz şarj ve daha yüksek IP68 sertifikasyon derecesi görünüşte üç 2017 Apple iPhone modelinde mevcut olacak.