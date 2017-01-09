Sihirli duvar kağıtları ile iPhone'u özelleştirin!

Bu zamana kadar iPhone için birçok duvar kağıdı görmüşsünüzdür. Ancak bu seferki gördükleriniz bir başka olacak. Bildiğiniz gibi iPhone'a Jailbreak yapmadan dock'u gizleme, klasörün arkaplan rengini değiştirme ve klasörlere oval şekil vermek mümkün değil. Heyeased tarafından hazırlanan farklı çözünürlüklü sihirli duvar kağıtları ile artık bu mümkün.

Sadece bir duvar kağıdı ile iPhone'a yepyeni bir görünüm katabilirsiniz. Ancak bazı duvar kağıtları için hareketi azalt ve saydamlığı azalt seçeneklerini açmanız gerekebilir. iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6/6s, iPhone 6/6s Plus, iPhone SE ve iPhone 5/5s modellerini kapsayan duvar kağıtlarının nasıl kullanılacağını sizler için bu haberimizde anlatıyoruz.

Not: Duvar kağıtlarının çözünürlüğü farklı olduğu için farklı görünebilir. Ancak duvar kağıdı olarak ayarla dediğinizde farkı göreceksiniz.

Dock gizleme (Beyaz)

Bu duvar kağıdı için saydamlığı azalt ve hareketi azalt seçeneklerinin kapalı olması gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki bağlantılardan iPhone'unuza uygun boyutu indirip dock'u beyaz arkaplan ile gizleyebilirsiniz.