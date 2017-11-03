iPhone X, bugün resmi olarak satışa sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılar dün başlayan süreçten bu zamana iPhone X'lerine kavuştu. Çerçevesiz ekranı ile dikkat çeken iPhone X, bu yeniliği ile uygulama geliştiricilerine yeni bir yük yüklemişti. Uygulamalar, iPhone X'in Notch ile üsten bölünen ekranı için yeniden tasarlanması gerekiyordu.

Bugün ise popüler bazı uygulamalar iPhone X'in ekran çözünürlüğüne destek vermeye başladı. Biz de sizler için iPhone X ile uyumlu olan uygulamaları bir araya getirdik. Bu uygulamalar arasında; Shazam, Tweetbot 4, Shazam, 1Password, Soundcloud, Google Fotoğraflar, Fantastical 2 ve Halide dikkat çekiyor.

Ayrıca, Nintendo'nun hızlı davranıp Super Mario Run'ı, iPhone X'in ekranı için güncellediğini belirtelim. Aşağıdan iPhone X ile tam uyumlu uygulamalara ulaşabilirsiniz.

iPhone X ile uyumlu uygulamalar!

• Shazam

• Discord

• Pennies

• Super Mario Run

• Heads Up!

• Fandango

• Tweetbot 4

• Fantastical 2

• Threes!

• Plex

• Alto's Adventure

• SpeedSmart

• Mint

• DataMan Next

• SoundShare

• GoodNotes 4

• United Airlines

• Nike+ Run Club

• 1Password

• Living Earth

• SoundCloud

• infltr

• ProCam 5

• Astro Mail

• Calm

• Google Photos

• Halide

• GroupMe

• Buffer

• Weather Atlas