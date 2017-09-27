iPhone X kaç GB RAM ile geliyor?

Apple, Kasım ayında merakla beklenen iPhone X modelini satışa sunacak. 999 dolar fiyat etiketi ile yer alacak olan iPhone X, OLED ekranı, çerçevesiz tasarımı, yüz okuyan Face ID teknolojisi ve MacBook modellerini geride bırakan Apple A11 Bionic yonga seti ile büyük beğeni toplamıştı. Ancak Apple, etkinlik sırasında her zaman olduğu gibi iPhone X'in de RAM ve batarya kapasitesini açıklamamıştı.

Bugün gelen bilgiler, iPhone X'in RAM ve batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. Bildiğiniz gibi iOS ekosistemi RAM'e fazla ihtiyaç duymuyor. Ancak Apple, iPhone 7 Plus modelinde 3 GB RAM'e yer vererek bizleri şaşırtmıştı. Son dönemde gelen iOS güncellemelerinin barındırmış olduğu API'lar, iOS'e yük bindirdiğinden, bu handikap RAM ile kapatılmıştı.

999 dolar fiyatı ile bütçe sarsan iPhone X'in 3 GB yerine 4 GB RAM ile gelip parasını haketmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan bilgilere göre; iPhone X de 3 GB RAM ile gelecek. Ayrıca iPhone X modelinde 2.716 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. iPhone 8 Plus'ta ise 2.691 mAh batarya yer aldığını belirtelim.

Apple, iPhone X'in düşük güç tüketimli işlemcisi ve OLED teknolojisine güveniyor olabilir. Tahminlerimize göre iPhone X'in batarya süresi iPhone 8 Plus'a göre 1 veya 2 saat daha fazla dayanacaktır.