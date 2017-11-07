iPhone X'in kamera puanı belli oldu!

iPhone X ile kamera konusunda bir sıçrama yapması beklenen Apple, TrueDepth dışında donanım alanında göstermeyip yazılım ile farkını ortaya koymuştu. iPhone 8 Plus ile DxOMark'ta zirveye oturan Apple, Pixel 2'nin tanıtılmasının ardından tahtı Google'a kaptırmıştı. Apple'ın tahtı iPhone X ile tekrar eline alması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

iPhone X, DxOMark testinden 97 puan alarak listenin ikinci sırasındaki yerini aldı. DxOMark'ın, iPhone X ve Pixel 2 ile çekilen fotoğrafları karşılaştırarak böyle bir puan vermesi çok şaşırtıcı oldu. Karşılaştırmalı fotoğraflarda iPhone X'in üstünlüğü bariz bir şekilde görünmesine rağmen her nedense liderlik yine Google'da kaldı.

Gelelim iPhone X'in detaylı DxOMark puanlarına. iPhone X fotoğraf bölümünden 101 puan alıyor. Pozlama ve kontrast bölümünden 90, renk bölümünden 79, odaklama bölümünden 78, doku bölümünden 65, flaş bölümünden 85 ve bokeh bölümünden 55 puan alan iPhone X, bu başarısını video alanında da pek gösteremiyor.

iPhone X'in video puan ortalaması ise 89 olarak açıklandı. Video bölümünde; pozlama ve kontrasttan 81, renkten 86, odaklamadan 84 ve stabilizasyondan 91 puan alıyor.