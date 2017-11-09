iPhone X'in pahalı olmasının suçlusu bulundu!

iPhone X'de sunulan ekranın kalitesine derinlemesine bakıldığında, yeni modelin şu anda piyasada bulunan en iyi ekrana sahip olduğunu ve hepsinin, Samsung'un donanım ve Apple kalibrasyonunun bir karışımı sayesinde olduğunu ortaya koydu.

Kore'nin birçok firması, iPhone X'i bu kadar gelişmiş bir teknoloji parçası yapmak için elzem bir rol oynamış olsa da, bir başka analize göre her bir bileşenin fiyatı, cihazın yüksek fiyat etiketinde sorumlu oldu.

Spesifik olarak, iPhone X için üretilen iPhone X ekran ve dokunmatik ekran modülü, IHS'ye göre en az 110 $'lık maliyet arz ederken, aletin alüminyum çerçevesi gibi cihazın gövdesini oluşturan tüm parçaları içeren arka muhafaza , arka kapak camı ve paslanmaz çelik plakanın fiyatı 61 $'dır.

iPhone X'de büyük kazanç

Bu tür karmaşık bir teknoloji parçası olmasına rağmen, iPhone X'de yüz tanıma özelliğini sağlayan TrueDepth 3D algılama kamerası, baseband işlemcisi ve modu içeren RF yonga setine neredeyse 16,70 dolara mal olan en ucuz bileşenlerden biridir. RF alıcı vericisi ve güç yönetimi IC fiyatı ise 18 dolar.

Genel olarak, iPhone X'in nihai maliyeti 370,25 dolar ve IHS'ye göre bu tahmin, TechInsights tarafından yapılana oldukça yakın ve cihaz için toplu parça satın alırken toplam 357,50 dolarlık toplam maliyeti gösteriyor .

En ucuz iPhone X, 64GB'lık depolama kapasitesiyle 999 dolara satılıyor. Bu nedenle, Ar-Ge, pazarlama ve ürün geliştirmeyle ilişkili diğer operasyonlar ile ek maliyetlere rağmen Apple'ın cihaz üzerinde çok büyük bir kâr sağladığı açıktır. Apple'ın iPhone X'de yüzde 64'lük brüt bir marjı olduğu ve iPhone 8'in yüzde 59'dan yüzde 288'e yükseldiği tahmin ediliyor.