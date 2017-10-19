iPhone'daki büyük tehlike!

Hem iOS 11 hem de iOS 11.1 beta'da doğrulanan bir hata, bilgisayar korsanlarının bir iPhone şifresini atlamasına ve galeride depolanan fotoğraflara telefon numaranızı çevirerek erişmesine izin veriyor.

YouTuber iDeviceHelp tarafından keşfedilen bu hata nedeniyle, kilitli iPhone telefon numarasını çevirerek istifade edilebilir. Yetkisiz erişim elde etmek için kullanılan bu hata ayrıca Siri'yi çağırmayı da içeriyor. Bu nedenle, dijital asistan cihazınızda devre dışı bırakıldıysa, güvenli taraftasınız demektir.

Makalenin sonundaki videoda da kendiniz görebileceğiniz gibi, yöntem oldukça karmaşık ve birisinin yanlışlıkla keşfedeceğine inanmak zor olsa da, teknoloji web siteleri tarafından rapor edildiğinde, bu videonun popüler hale gelmesi ihtimali yüksektir.

Kilit ekranında Siri'yi devre dışı bırak

Öte yandan, korunmanızın önemini bilmek önemlidir ve yapmanız gereken tek şey ekranda fotoğraf galerisine erişmek için kullanılan asistan Siri'yi kilit ekranında devre dışı bırakmaktır. iDeviceHelp, hatayı bildirmek için Apple ile önceden görüştüğünü ve şirketin bir sonraki güncellemede bir düzeltme yayınlayacağını söylüyor.

İyi olan şey ise bilgisayar korsanının cihazınıza fiziksel olarak erişmesi gerekiyor olması. Bu nedenle Siri'yi kilit ekranında devre dışı bırakmazsanız da, iPhone'u sürekli gözetlemeniz yeterli olacaktır.