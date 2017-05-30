İşte Android'in mucidi tarafından geliştirilen olay telefon Essential!

Geleceğin Android telefonunun nasıl görüneceği konusundaki fikrini gösteren Android'in geliştiricisi Andy Rubin tarafından tasarlanan şirketin ilk telefonu resmen tanıtıldı.

Cesur yeni bir cihaz olan Essential Phone telefonu Galaxy S8'den daha fazla ön plana çıkartan, tam ekrana sahip gerçek bir çerçevesiz ekranı ve modüler oluşu.

Tüm amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerini barındıran telefon, en üst düzey Qualcomm Snapdragon 835 sistem yongası, 4GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama özellikleri ile geliyor. Fakat aynı zamanda felsefesindeki pek çok amiral gemisinden daha farklıdır.

Telefon da sonuna kadar çerçevesiz bir tasarım olduğundan, Essential telefonun dayanıklı olması özellikle önem taşıyor. Bunu sağlamak için şirket, cihazın gövdesi için titanyum malzeme kullanmış ve bu malzeme telefonu düşürdüğünüzde alüminyum gibi çizilmez özelliğe sahip.

Essential Phone özellikleri İşletim sistemi Android 7 Nougat Ekran 19:10 oranında 5.71 " LTPS LCD

2560 x 1312 piksel Quad HD Boyutlar

Ağırlık 141.5 x 71.1 x 7.8 mm

185 gram İşlemci

RAM Snapdragon 835 (10nm)

4GB RAM Kameralar Çift arka kamera (13MP Çift RGB + Mono füzyon sistemi)

4K videoya sahip 8MP ön kamera Depolama 128GB UFS 2.0

- microSD kart yuvası yok Pil

USB-C hızlı şarj ile 3,040 mAh Özel özellikler Titanyum gövde, Seramik sırt, Gorilla Glas 5

Manyetik kenetlenme yeri, 6Gbps Kablosuz Aksesuar Konektörü

Gürültü önleme desteğine sahip 4x mikrofonlar

Bluetooth 5.0 LE

Ama Essential telefonun en ilgi çekici yanı, aksesuarları ve modüler sistemi. Bunun için telefonun manyetik konektörü ve kablosuz veri aktarımı desteği var. Bununla birlikte gelen ilk aksesuar, manyetik olarak telefona yapıştırabileceğiniz 360 derecelik bir kameradır. Essential telefon fiyatına ek olarak yalnızca 50 $'lık bir fiyat ile geliyor.

Telefon, arka tarafta çift kamera sistemine sahip. Ancak iPhone'daki gibi değil. Burada, ikincil kamera, daha fazla ışık yakalayan tek renkli bir fotoğraf ve monokrom resimle birleştirilmiş olarak normal kameradan üstün sonuç için birleştirildi. Önde, 4K videolar çeken 8 megapiksel bir kamera var.

Elbette, Essential telefon, dünyadaki iPhone'lara ve Galaxy’lere karşı rekabet etmekte zorlanabilir ancak oldukça çarpıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.