İşte Android'in mucidi tarafından geliştirilen olay telefon Essential!

Android'in mucidi tarafından geliştirilen ve merakla tanıtımı beklenen akıllı telefon Essential Phone artık resmi.

30/05/2017 14:50

Geleceğin Android telefonunun nasıl görüneceği konusundaki fikrini gösteren Android'in geliştiricisi Andy Rubin tarafından tasarlanan şirketin ilk telefonu resmen tanıtıldı.

Cesur yeni bir cihaz olan Essential Phone telefonu Galaxy S8'den daha fazla ön plana çıkartan, tam ekrana sahip gerçek bir çerçevesiz ekranı ve modüler oluşu. 

Tüm amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerini barındıran telefon, en üst düzey Qualcomm Snapdragon 835 sistem yongası, 4GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama özellikleri ile geliyor. Fakat aynı zamanda felsefesindeki pek çok amiral gemisinden daha farklıdır.

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 Telefon da sonuna kadar çerçevesiz bir tasarım olduğundan, Essential telefonun dayanıklı olması özellikle önem taşıyor. Bunu sağlamak için şirket, cihazın gövdesi için titanyum malzeme kullanmış ve bu malzeme telefonu düşürdüğünüzde alüminyum gibi çizilmez özelliğe sahip.

 

Essential Phone özellikleri

İşletim sistemi

Android 7 Nougat

Ekran

19:10 oranında 5.71 " LTPS LCD 
2560 x 1312 piksel Quad HD

Boyutlar 
Ağırlık

141.5 x 71.1 x 7.8 mm 
185 gram

İşlemci
RAM

Snapdragon 835 (10nm) 
4GB RAM

Kameralar

Çift arka kamera (13MP Çift RGB + Mono füzyon sistemi) 
4K videoya sahip 8MP ön kamera

Depolama

128GB UFS 2.0 
- microSD kart yuvası yok

Pil


USB-C hızlı şarj ile 3,040 mAh

Özel özellikler

Titanyum gövde, Seramik sırt, Gorilla Glas 5 
Manyetik kenetlenme yeri, 6Gbps Kablosuz Aksesuar Konektörü 
Gürültü önleme desteğine sahip 4x mikrofonlar 
Bluetooth 5.0 LE

 Ama Essential telefonun en ilgi çekici yanı, aksesuarları ve modüler sistemi. Bunun için telefonun manyetik konektörü ve kablosuz veri aktarımı desteği var. Bununla birlikte gelen ilk aksesuar, manyetik olarak telefona yapıştırabileceğiniz 360 derecelik bir kameradır. Essential telefon fiyatına ek olarak yalnızca 50 $'lık bir fiyat ile geliyor.

 Telefon, arka tarafta çift kamera sistemine sahip. Ancak iPhone'daki gibi değil. Burada, ikincil kamera, daha fazla ışık yakalayan tek renkli bir fotoğraf ve monokrom resimle birleştirilmiş olarak normal kameradan üstün sonuç için birleştirildi. Önde, 4K videolar çeken 8 megapiksel bir kamera var.

 Elbette, Essential telefon, dünyadaki iPhone'lara ve Galaxy’lere karşı rekabet etmekte zorlanabilir ancak oldukça çarpıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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