İşte Apple'ın 2017 model tableti iPad Pro!

Apple, WWDC 2017'de yeni iPad Pro modellerini içeren birkaç yeni donanım ürünü tanıttı. Retina ekranlı, 120Hz yenileme hızları olan yeni 10.5-inç model ve 12.9-inç tablet modeller geliyor ve Pro modelleri önceki nesil iPad'e kıyasla % 30 daha hızlı işlemci hızı ve % 40 daha hızlı GPU hızı vaat eden yeni Apple'ın A10X Fusion çipi tarafından destekleniyor.

10,5 inçlik iPad Pro'nun dar çerçeveleri, kompakt bir pakete sığacak şekilde sınırları yaklaşık % 40 oranında azaltıyor ve 469 gram ağırlığında. Bu sonbaharda gelecek olan iOS 11, tamamen yeni Dosya Yöneticisi uygulaması, özelleştirilebilir Dock, gelişmiş çok görev ve Apple Pen'in daha derin entegrasyonunu getirecek.

Apple iPad Pro (10.5-inç) özellikleri

*10.5-inç (2224 x 1668 piksel) 264 PPI'de tamamen lamine True Tone Retina Ekran, 600 nits parlaklık

*64 bit mimarisi ve M10 grafik işlemcisine sahip A10X Fusion yongası

*64GB / 256GB / 512GB varyantları

*iOS 11

*Touch ID parmak izi sensörü, üç eksenli jiroskop, hız ölçer, ortam ışığı sensörü, Barometre

*Dört hoparlör

*Gerçek Ton flaşlı, ƒ/1.8 diyafram, Optik görüntü sabitleme, 4K video kaydı, 120 fps'de 1080p slo-mo ile 12MP iSight kamera

*ƒ/2.2 diyafram, 1080p video kaydı ile 7MP HD ön kamera,

*4G LTE (isteğe bağlı), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz ve 5GHz); HT80 MIMO, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS (yalnızca Wi-Fi + Hücresel)

*Boyutlar: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm; Ağırlık: 469 g (Wi-Fi) / 477 g (Wi-Fi + Hücresel)

*Wi-Fi üzerinden internette sörf yapmak, video izlemek veya müzik dinlemek için 10 saatlik 30,4 watt saatlik şarj edilebilir lityum-polimer pil

Apple iPad Pro (12.9-inç) özellikleri

*12.9 inç (2732 x 2048 piksel) Tamamen lamine edilmiş True Tone Retina Ekran, 264 PPI, 600 nits parlaklıkta

*64 bit mimarisi ve M10 Grafik işlemcisine sahip A10X Fusion yongası

*64GB / 256GB / 512GB varyantları

*iOS 11

*Touch ID parmak izi sensörü, Üç eksenli jiroskop, hız ölçer, ortam ışığı sensörü, Barometre

*Dört hoparlör

*Gerçek Ton flaşlı, ƒ/1.8 diyafram, Optik görüntü sabitleme, 4K video kaydı, 120 fps'de 1080p slo-mo ile 12MP iSight kamera

*ƒ/2.2 diyafram, 1080p video kaydı ile 7MP HD ön kamera,

*4G LTE (isteğe bağlı), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz ve 5GHz); HT80 MIMO, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS (yalnızca Wi-Fi + Hücresel)

*Boyutlar: 305.7 x 220.6 x 6.9 mm; Ağırlık: 677 g (Wi-Fi) / 692 g (Wi-Fi + Hücresel)

*Wi-Fi ile internette sörf yaparak, video izleyerek veya müzik dinleyerek 10 saate kadar şarj olan, 41 watt saatlik şarj edilebilir lityum-polimer pil

Yeni 10,5-inç iPad Pro, 64GB, 256GB ve 512GB WiFi modelleri için sırasıyla 649 $, 749 $ ve 949 $ ve Wi-Fi + hücresel modelleri için 779 $, 879 $ ve 1.079 $ fiyatla uzay grisi, gül altın, altın ve gri renklerinde satışa sunuluyor.

Yeni 12.9-inç iPad Pro, uzay gri, altın ve gümüş renginde ve 64GB, 256GB ve 512GB WiFi modelleri için sırasıyla 799, 899 ve 1099 dolar ve Wi-Fi + hücresel modelleri için sırasıyla 929, 1029 ve 1.229 $ fiyatla satışa sunuluyor. Bu yeni iPad'ler önümüzdeki hafta ABD ve 37 ülke ve bölgelerde satışa sunulacak.

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