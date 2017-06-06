İşte Apple'ın 2017 model tableti iPad Pro!

Apple'ın 2017 model iPad modeli iPad Pro'yu resmen ilan etti. Yeni iPad Pro hangi özelliklere sahip? İşte iPad Pro özellikleri ve fiyatı!

06/06/2017 08:45

Apple, WWDC 2017'de yeni iPad Pro modellerini içeren birkaç yeni donanım ürünü tanıttı. Retina ekranlı, 120Hz yenileme hızları olan yeni 10.5-inç model ve 12.9-inç tablet modeller geliyor ve Pro modelleri önceki nesil iPad'e kıyasla % 30 daha hızlı işlemci hızı ve % 40 daha hızlı GPU hızı vaat eden yeni Apple'ın A10X Fusion çipi tarafından destekleniyor.

10,5 inçlik iPad Pro'nun dar çerçeveleri, kompakt bir pakete sığacak şekilde sınırları yaklaşık % 40 oranında azaltıyor ve 469 gram ağırlığında. Bu sonbaharda gelecek olan iOS 11, tamamen yeni Dosya Yöneticisi uygulaması, özelleştirilebilir Dock, gelişmiş çok görev ve Apple Pen'in daha derin entegrasyonunu getirecek.

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Apple iPad Pro (10.5-inç) özellikleri

*10.5-inç (2224 x 1668 piksel) 264 PPI'de tamamen lamine True Tone Retina Ekran, 600 nits parlaklık

*64 bit mimarisi ve M10 grafik işlemcisine sahip A10X Fusion yongası

*64GB / 256GB / 512GB varyantları

*iOS 11

*Touch ID parmak izi sensörü, üç eksenli jiroskop, hız ölçer, ortam ışığı sensörü, Barometre

*Dört hoparlör

*Gerçek Ton flaşlı, ƒ/1.8 diyafram, Optik görüntü sabitleme, 4K video kaydı, 120 fps'de 1080p slo-mo ile 12MP iSight kamera

*ƒ/2.2 diyafram, 1080p video kaydı ile 7MP HD ön kamera,

*4G LTE (isteğe bağlı), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz ve 5GHz); HT80 MIMO, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS (yalnızca Wi-Fi + Hücresel)

*Boyutlar: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm; Ağırlık: 469 g (Wi-Fi) / 477 g (Wi-Fi + Hücresel)

*Wi-Fi üzerinden internette sörf yapmak, video izlemek veya müzik dinlemek için 10 saatlik 30,4 watt saatlik şarj edilebilir lityum-polimer pil

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Apple iPad Pro (12.9-inç) özellikleri

*12.9 inç (2732 x 2048 piksel) Tamamen lamine edilmiş True Tone Retina Ekran, 264 PPI, 600 nits parlaklıkta

*64 bit mimarisi ve M10 Grafik işlemcisine sahip A10X Fusion yongası

*64GB / 256GB / 512GB varyantları

*iOS 11

*Touch ID parmak izi sensörü, Üç eksenli jiroskop, hız ölçer, ortam ışığı sensörü, Barometre

*Dört hoparlör

*Gerçek Ton flaşlı, ƒ/1.8 diyafram, Optik görüntü sabitleme, 4K video kaydı, 120 fps'de 1080p slo-mo ile 12MP iSight kamera

*ƒ/2.2 diyafram, 1080p video kaydı ile 7MP HD ön kamera,

*4G LTE (isteğe bağlı), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz ve 5GHz); HT80 MIMO, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS (yalnızca Wi-Fi + Hücresel)

*Boyutlar: 305.7 x 220.6 x 6.9 mm; Ağırlık: 677 g (Wi-Fi) / 692 g (Wi-Fi + Hücresel)

*Wi-Fi ile internette sörf yaparak, video izleyerek veya müzik dinleyerek 10 saate kadar şarj olan, 41 watt saatlik şarj edilebilir lityum-polimer pil

Yeni 10,5-inç iPad Pro, 64GB, 256GB ve 512GB WiFi modelleri için sırasıyla 649 $, 749 $ ve 949 $ ve Wi-Fi + hücresel modelleri için 779 $, 879 $ ve 1.079 $ fiyatla uzay grisi, gül altın, altın ve gri renklerinde satışa sunuluyor.

Yeni 12.9-inç iPad Pro, uzay gri, altın ve gümüş renginde ve 64GB, 256GB ve 512GB WiFi modelleri için sırasıyla 799, 899 ve 1099 dolar ve Wi-Fi + hücresel modelleri için sırasıyla 929, 1029 ve 1.229 $ fiyatla satışa sunuluyor. Bu yeni iPad'ler önümüzdeki hafta ABD ve 37 ülke ve bölgelerde satışa sunulacak.

Sonraki sayfalarda tablete ait görselleri inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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