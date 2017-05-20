İşte çalışılacak en iyi şirketler!

LinkedIn, 2017'in en iyi şirketlerini açıkladı!

20/05/2017 17:00

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişiler ve şirketler ile iletişim kurmasını sağlayan lider kariyer sitesi LinkedIn, 2017'in en iyi şirketlerini açıkladı. İşte çalışanlarına en iyi imkanları sunan 25 şirket.

Capital One

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    Yazar: Berk İşçimen

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