İşte dünyanın en etkili teknoloji CEO'larının okuduğu üniversiteler!

Yeni üniversite öğrencileri için büyük bir seçim, kişinin hayat yörüngesini şekillendiren bir karar gibi hissedebilir. Fakat bilgisayar bilimlerinde bir derece, milyar dolarlık başlangıç ​​teşkil edeceğinizin garantisi değildir ve bir felsefe derecesi mutlaka bir işe başlamanızı engellemez.

Teknolojideki en iyi ve en parlak CEO'lar çok çeşitli eğitim geçmişlerinden gelmektedir. Seçtikleri bazı bölümler başardıkları şeyle mükemmel bir şekilde bağlantı kurarken, diğerleri ise dışarıdan bakıldığında hemen mantıklı gelmeyecek kararlar aldı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarımızda, dev teknoloji şirketlerinin hangi üniversiteleri okuyup bu göreve geldiğini inceleyebilirsiniz.

Reed Hastings - Netflix CEO'su

Gidilen okul: Bowdoin Üniversitesi (BA), Stanford Üniversitesi (MS)

Ana Bilim Dalı: Matematik (BA), Bilgisayar Bilimleri (MS)