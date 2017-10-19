İşte HTC U11 Plus! (Video)

Muhtemelen HTC, 2 Kasım tarihinde düzenleyeceği etkinlikte, HTC U11 Plus adında yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Telefonun, HTC U11’e kıyasla, yeni çerçevesiz akıllı telefonlarla rekabet etmesi bekleniyor. Ancak her zaman olduğu gibi tanıtım etkinliğinden önce sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Sızıntı, OnLeaks'tan geliyor ve HTC U11 Plus'ın CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyalarına dayanıyor. HTC'nin U11 Plus'ın arkasında "aynaya benzer" olacak olan aynı "Sıvı Yüzey" tekniğini kullanması bekleniyor.

Sağ tarafta ve solda kenar boşlukları oldukça küçük, ancak Samsung, LG vb. şirketlerden gelen modellerle karşılaştırıldığında, üst ve alt kısımlar yeterince ince değil.

Ayrıca HTC U11 Plus’ın 3.5 mm kulaklık girişi yok, bu nedenle kulaklık için USB Type-C bağlantı noktası kullanılacak. Arka kısımda tek bir kamera ve hemen altında bulunan parmak izi sensörü var. Snapdragon 835 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve yerleşik 64GB veya 128GB bellek telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

Ekranın 6 inç QHD olduğu söyleniyor ve boyutları 158.2 x 74.6 x 9.1 mm olacak ve telefonun 4000mAh pilden güç alacak.