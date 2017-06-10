İşte Huawei Honor 9'un teknik özellikleri ve fiyatı

Huawei, yakın zamanda Nova 2 ve Huawei P10 arasında özelliklere sahip bir cihaz olan Huawei Honor 9’u resmen ilan edecek. Weibo üzerinden sızdırılan bir tanıtım görseli, Honor 9’un sayısız sızıntılarında gördüğümüz temel özellikleri doğruluyor.

Arkada hem Nova 2 hem de P10'a benzeyen 12MP + 20MP çift kamera olacak. Ayrıca, güçlü Kirin 960 yonga seti bu telefonu orta menzilli Nova dışında bırakıyor ve onu en iyi olan P-serisine daha yakın hale getiriyor.

Honor 9’un biraz daha iyi bir versiyonunda 6GB RAM yer alıyor. 4GB'lık daha ucuz bir versiyonu da mevcut ve P10'da 4GB var.

Ekran 2.5D cam olacak, ancak tanıtım görseli boyutu ve çözünürlükten bahsetmiyor. Söylenti, 5.15 "1080p'lik bir miktardan bahsediyor. İddia edilen diğer özellikler arasında 8MP selfie kamera yer alıyor (muhtemelen P10 ile aynı, Nova 2'de 20MP ön kam var). Ayrıca, 3,100mAh batarya, Android 7.0 Nougat ve yaklaşık 360 $ fiyat öngörülüyor.

Sonraki sayfalarda telefonun yeni renkli görüntülerini ve daha önce sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.