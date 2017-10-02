İşte Huawei Mate 10 Pro'nun ilginç renk varyantları!

Huawei, 16 Ekim'de Mate 10 akıllı telefon serisini duyuracak ancak, şimdiye kadar Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve hatta bir Mate 10 Porsche Design olmak üzere bu seriye ait bir çok bilgi duyduk..

Geçtiğimiz haftanın başlarında, Mate 10 Pro'nun ve bazı önemli özelliklerinin gösterildiği iddia edilen bazı sızdırılmış görüntüler gördük. Şimdi de, güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks olarak da bilinir), cihazın üç renk varyantı (gri, mavi ve kahverengi) ile sunulduğu resmi bir Huawei Mate 10 Pro görüntüsü yayınladı.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi, Mate 10 Pro'nun çift kamerası, telefona iki tonlu bir tasarım sağlayan desenli bir şeritle çevrilidir (Huawei P10'un arka kısmı gibi). P10'da olduğu gibi ikili kameradan bahsetmişken, bu kamera Sumilux-H lensli Leica markalı bir ünitedir. Ancak, daha düşük ışık performansı için f/1.6 diyaframa yükseltildi. Bu şekilde, LG V30'un arka kamerasının diyafram açıklığıyla eşleşti.

Çerçevesiz tasarıma sahip olan telefonun ekranı muhtemelen 18: 9 en / boy oranına sahip 6 inç, 1440 x 2880 piksel olacak. Huawei'nin kendi en iyi Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen Mate 10 Pro, ayrıca en az 4 GB RAM ve 4000 mAh pil sunacak.