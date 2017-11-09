İşte içi görünen iPhone X! (Video)

Apple iPhone X'in içini görünür yapmak için ne gerekiyor?

09/11/2017 12:00

Akıllı duvar kağıtları, iPhone X'in görünümünü güzelleştirmek için yeterli değilse, her şeyi bir sonraki seviyeye götürebilirsiniz. Ancak, bunu yapmak için akıllı telefonunuzu sökmeniz gerekiyor.

Bu değişiklik, iPhone X’in arka panelini sökerek şeffaf kapak takmanızla gerçekleşiyor. Bu şekilde telefonun içi her daim net bir şekilde görülebiliyor. Teori olarak, bu gerçekte harika bir fikir gibi görünse de, iç koruyucu nedeniyle tam olarak görülmüyor. Ancak, aşağıda gördüğünüz duvar kağıdını kullandığınızda, oldukça benzersiz ve daha da iyi görünüyor.

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Birinin bu modifikasyonu kendi cihazında gerçekleştirme olasılığı çok düşüktür. Çünkü garantiyi geçersiz kılar ve aynı zamanda koruyan mührü de koparır. Ancak cesursanız ve bunu yapmak isterseniz, iç kısımları tozdan ve sudan arındırın.

Aşağıdaki videoda nasıl yapabileceğinizi izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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