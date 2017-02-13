Güvenli dijital imza uygulaması Türkiye'de başladı

Turkcell, Türkiye’nin dijitalleşmesi konusunda öncü bir adım atarak “güvenli dijital imza”yı hayata geçiriyor. Üstün teknolojik altyapısını kullanarak hazır hale getirdiği ve tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı planladığı uygulamayla evrak işleri bundan böyle hem daha güvenli hem de hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek. Öncelikle kendi bayilerinde pilot uygulamasını başlattığı “güvenli dijital imza” ile tüm evrakların dijitalleşmesi ve bu şekilde arşivlenmesi planlanıyor.

Turkcell öncülüğünde başlayan “güvenli dijital imza”yla kâğıt tüketiminin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanırken; uygulamanın diğer sektörlerde de yaygınlaşması durumunda ülke ekonomisine yılda yaklaşık 300 milyon TL’nin üzerinde katkıda bulunulacak. Turkcell’in tek başına yıllık katkısı ise yaklaşık 40 milyon TL. Turkcell, tek bayi ile pilot olarak başladığı “güvenli dijital imza” sistemini Nisan ayı ortasında Türkiye’deki tüm Turkcell İletişim Merkezleri (TİM) ve 1030 bayisini de dahil ederek yaygınlaştırmayı planlıyor.

İşlemler sırasında kimlik ve imzanın Turkcell elektronik arşiv sistemine kaydedildiği uygulamayla, çalıntı ya da taklit kimlik ile açılan hat problemlerinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bir başkası adına hat alarak, bu hatlar ile suç teşkil eden faaliyetlerde bulunması riskinin de önlenmesi planlanıyor. Bu uygulamanın, suiistimallerin ve mağduriyetlerin engellenmesine hizmet edeceğine ve ülke güvenliğine de katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Güvenli dijital imzayla artık işlemler çok kolay

Hattıyla ilgili işlem yapmak isteyen ve Turkcell’e başvuran müşterilerin işlemi tablet üzerinde tamamlanıp sistemsel kontrolleri gerçekleştiriliyor. Satış temsilcisi, hat sahibinden kimliğini alıp fotoğrafını çekiyor. Daha sonra MERNİS sorgusuyla kimliğin güncelliği ve doğruluğu kontrol edilip kimlik üzerindeki abone fotoğrafı da sisteme kaydediliyor. Bu şekilde çalıntı veya taklit kimlikle aktif hale getirilen hat problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sözleşme tablet üzerinde açılıyor ve müşteriden kontrol etmesi, ardından imzalaması isteniyor. Müşterinin imzası dijital olarak kilitlenerek, sözleşme ile birlikte güvenli şekilde kaydediliyor. Aynı zamanda bu işlemle birlikte imzanın hız, ivme ve basınç değerleri, zaman damgası, konum bilgileri de kayıt altına alınıyor. İmza sözleşmeye entegre, kopyalanamaz ve başka yerde kullanılamaz şekilde, kimlikle birlikte bir bütün olarak saklanıyor. Müşteriler istediği zaman turkcell.com.tr’ye kullanıcı adı ve şifresi ile girerek “Sözleşmelerim” bölümünden kendi sözleşmelerini görüntüleyebiliyor. İmzalanan dokümanın bir kopyası talep edilirse müşteriye e-posta olarak da gönderilebiliyor. E-posta kullanmayan müşteriler ise yazılı kopyayı bayilerden alabiliyor.

Yüzde 40’a varan zaman tasarrufu

Turkcell, güvenli dijital imzayla bayilerde ve TİM’lerde gerçekleştirilen evraklı işlemlerin daha güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanmasını sağlarken, müşterilerine tüm evrak işlemlerinde en iyi deneyimi yaşatmayı planlıyor. Müşterilerin sayfalarca evrak imzalamaktan kurtulduğu sistem sayesinde imzalar dijital olarak sözleşme ile birlikte saklanıyor. Aynı zamanda hem operasyonel hem de evrak maliyetlerinin de azaltılmasını, işlem sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan Turkcell, Türkiye’nin dijitalleşmesinin de önünü açıyor. Kâğıt israfının önüne geçerek su ve enerji tasarrufu sağlayan sistem, evraklı işlemlerde yüzde 20-40 arasında da zamandan tasarruf sağlıyor. Sağlanan tasarrufun doğru şekilde yönlendirilmesi ve bayi çalışanlarının daha kaliteli ve daha iyi hizmet sunması hedeflenmektedir.

Kimlik fotoğrafları Turkcell sistemi içinde kullanılan “Mobil Evrak” uygulaması ile çekiliyor. Çekilen fotoğraf kullanılan tablette saklanmadan yine uygulama içinden elektronik arşiv sistemine iletiliyor. Sistem dışında fotoğraf çekilmesi mümkün olmadığı gibi bayi çalışanın gerçekleştirdiği tüm işlemlerin izi takip edilebiliyor. Dijital belgeler ise Turkcell bilgi güvenliği standartları ile çalışan elektronik arşiv ortamında saklanıyor.