Google, dün gece düzenlemiş olduğu Google I/O 2017 etkinliğinde yeni yazılımlarını tanıtmasının yanında, Android kullanımının rakamlarını da paylaştı. Google, Android kullanımı ile rakibi iOS'i ikiye katlamış durumda. Peki, dünyada kaç kişi Android kullanıyor?

Google I/O 2017'de açıklanan rakamlara göre Android kullanıcı sayısı 2 milyar barajını aşmış durumda. 2015 yılının Eylül ayından bugüne toplamda 400 milyon yeni kullanıcı kazanan Android cephesinde yüzler gülüyor. Apple'ın mobil işletim sistemi iOS ise 1 milyar kullanıcı sayısına sahip.

Android'in yaygınlaşmasında; Android işletim sistemi kullanan telefonların fiyat bakımından iPhone'a göre daha ucuz olması ve gelişmekte olan ülkelerde 50 ila 150 dolar seviyesinde Android cihaz bulunabilmesi büyük rol oynuyor.

Android ile iOS arasındaki bu fark önümüzdeki yıllarda da muhtemelen değişmeyecek aksine artış gösterecek. Bakalım Apple, rakibi karşısında kullanıcı sayısında öne geçmek için iPhone fiyatlarında bir düzenleme yapacak mı?