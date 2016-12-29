Kendi buluşuyla ölen 16 mucit

Buluşlar, insanlığı bilimsel ve ekonomik olarak ileri götürür. Bu icatların çoğunlukla ilk araştırmacısı mucitlerdir. Ve bazı buluşlar ölümcül riskler taşıyabiliyor.

Sizlere bu haberimizde, kendi icatlarının ölümüne neden olduğu mucitlerden bahsedeceğiz. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu mucitleri, icatları ve ölüm nedenleri ile inceleyebilirsiniz.

Stanley Motor Taşımacılığı Şirketinin kurucu ortağı, kendi icat ettiği otomobil ile kaza yaparak hayatını kaybetti

Francis Edgar Stanley ve ikiz kardeşi, 1896'da Stanley Steamer otomobilini icat etti. 1906'da 28.2 saniyede en hızlı mille dünya rekorunu kırdılar; bu da arabalarının 127 mph hızına çıktığını gösteriyor.

İki kardeş 1918'de Stanley Motor işini sattı. Aynı yıl, Francis arabasını kullanırken kaza geçirdi ve öldü.