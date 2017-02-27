Koleksiyoncunun kaybolan oyunları bulundu!

Geçtiğimiz hafta bütün SNES oyunlarının arşivini yapmaya çalışan Byuu isimli emülatör geliştiricisi ve oyun koleksiyoneri 10.000 dolar değerindeki ender oyunlardan oluşan koleksiyonunu postadayken kaybolmuştu. Bu sorundan dolayı koleksiyonu tamamlama hayallerinin bittiğini açıklayan Byuu, dün SNES oyunlarından oluşan bu değerli koleksiyonun paketini sonunda teslim aldı.

Avrupalı bir koleksiyoncu, PAL bölgesinde bulunan tüm oyunları ocak ayının başında Byuu’ya postaladı. Ancak daha sonra oyunların bulunduğu paket bir şekilde kayboldu. Çalınmış olabileceğini düşünüldü ve Birleşik Devletler Posta Servisi’nin paketin izini sürme konusunda yeterince yardımcı olmadığı ileri sürüldü. Bu olayın haber sitelerinde paylaşılmasından bir hafta geçtikten sonra, Byuu paketi teslim aldığını şu sözlerle açıkladı: Nihayet, bugün, çile sonunda bitti! Paket, tüm oyunlarla birlikte sağ salim ulaştı. dedi.

Sorunun çözüme kavuşmasına ise bu durumun haber olması büyük bir yardımcı olmuş. Olay haberlere konu olduktan sonra Birleşik Devletler Posta Servisi’nin tüketici sorunları departmanı yöneticisi konuyla ilgilenmiş. Bunun üzerine bir soruşturma açılmış ve resimler kullanılarak pakede ulaşılmış. Paketin ortadan kaybolmasının nedeni ise Birleşik Devletler Posta Servisi makinelerinin paketin etiketini yırtması olarak açıklandı.