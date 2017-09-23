Korsan, orijinal oyun satışını engellemiyor!

Avrupa Birliği politikalarını tasarlayan Avrupa Komisyonu, video oyun dünyasını ilgilendiren şaşırtıcı bilgiler verdi. Tam olarak 304 sayfalık bir rapor yayınlayan komisyon, korsan oyun satışlarının orijinal oyun satışlarına etki etmediğini belirtiyor. Yayınlanan raporda korsan oyunların yanında korsan müzik ve kitap gibi materyallerin de değerlendirildiğini belirtelim.

Söylenenlere göre korsan kullanım, sadece son çıkan filmlerin gişe başarısını etkiliyor. Diğer bir yandan korsan kullanımın fiyatlara herhangi bir etkisinin de olmadığı söylendi. Avrupa Komisyonu'na göre insanlar, sahip olmak istediklerini ürünün parasını korsan kullanımı umursamadan verebiliyor.

Avrupa Komisyonu, korsan kullanımı, eğer içerik korsan bir şekilde internete yayılmasaydı, zaten içerik üreticisi o insandan para kazanmayacaktı şeklinde tanımlıyor. Bir bakıma Avrupa Komisyonu'nu bu konuda haklı bulabiliriz. Bu araştırmanın sadece Avrupa Birliği'ne bağlı olan ülkeleri içerdiğini belirtelim.