2'si 1 arada canavarı Thinkpad X1 Yoga'yı inceledik

Lenovo son dönemde 2’si 1 arada bilgisayar çözümleri ile oldukça başarılı işlere imza atıyor. Yoga serisi olarak adlandırılan bu çözümlerde, tepe model olan X1 serisi son dönemin parlayan yıldızı. Biz de sizler için Thinkpad X1 Yoga modelini mercek altına alıyoruz.

Thinkpad X1 Yoga incelemesi

Thinkpad X1 Yoga, OLED ekranlı 2K (2560 x 1440) çözünürlüklü 14 inç ekran ile geliyor. Görüntüleri oldukça net ve 300 nit değeri ile parlak bir şekilde sunan bu ekran, özellikle bilgisayardan film izleyen veya sunum hazırlayanlar için biçilmiş kaftan.

Thinkpad X1 Yoga’nın katlanabilir ekranı sayesinde bilgisayarı dilerseniz normal bir PC gibi kullanabilir veya katlayarak bir tablet görünümü kazandırabilirsiniz. 1.27 kg ağırlığı ile oldukça taşınabilir yapıda olan Thinkpad X1 Yoga, donanım konusunda da oldukça başarılı.

Thinkpad X1 Yoga modelinde 6. nesil Intel Core i7 işlemci yer alıyor. Grafik biriminde ise Intel HD 520’ye yer veriliyor. Oyun oynama ve render almanın dışındaki tüm işlemleri üst düzey performans ile halleden Thinkpad X1 Yoga, maksimum 16 GB’a kadar RAM arttırma imkanı sunuyor.

Windows 10 Pro işletim sistemi ile gelen bilgisayar toplamda 11 saat kullanım ömrü sunarak, segmentinde adından söz ettiriyor.

Thinkpad X1 Yoga’da güvenlik de üst seviyede. Thinkpad X1 Yoga modelinde güvenlik için parmak izi okuyucu yer alıyor. Cihazda; mini DisplayPort, USB 3.0, microSD ve HDMI gibi güncel ve sık kullanılan girişler de yer alıyor. İki ekrana, ses aygıtlarına ve daha fazlasına kablosuz olarak bağlanabilmenizi sağlayan isteğe bağlı WiGig Dock özelliği Thinkpad X1 Yoga’nın sunumlarda başarılı bir performans sunacağını bizlere gösteriyor.

Thinkpad X1 Yoga’nun ultra hızlı Samsung PCIe NVMe SSD depolama seçeneği ile dosya ve uygulamaları SATA SDD ile olduğundan iki kat daha hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Thinkpad X1 Yoga'yı genel olarak değerlendirecek olursak; bilgisayar boyutlarına ve hafifliğine göre üst düzey bir performans sergiliyor diyebiliriz. Ancak bu üst düzey performansın oyun alanında değil günlük kullanımda olduğunu belirtelim. Tasarımı ile Thinkpad'in klasik hatlarını taşıyan ve oldukça hoş görünen Thinkpad X1 Yoga, 6.500 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.