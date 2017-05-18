Son dönemde bilgisayar sektöründe ikisi bir arada bilgisayarlar büyük ilgi çekmeye başladı. İlk etapta piyasaya sürülen 2’si 1 arada bilgisayarlar donanımsal açıdan geri kalsa da son dönemde bu sorun ortadan kalktı.

Lenovo, Yoga 900 modeli ile 2’si 1 arada bilgisayar çözümüne yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Biz de sizler için güçlü donanımı ile dikkat çeken Lenovo Yoga 900’ü mercek altına alıyoruz.

Lenovo Yoga 900 inceleme

Lenovo Yoga 900’ün donanım özelliklerine geçmeden önce malzeme kalitesinden ve tasarımından söz edelim. 2’si 1 arada çözümlerde en önemli nokta menteşedir. Çünkü sürekli çıkar tak yapılacağı için menteşenin dayanıklı olması gerekiyor. Lenovo Yoga 900 modelinde saat kayışı modeli adı verilen menteşe yer alıyor.

813 farklı bileşenden meydana gelen bu menteşe, otomatik kilit teknolojisi sayesinde bilgisayarı tek elinizle kolay açıp kapatmanızı sağlıyor.

Yaptığımız testlerde Lenovo Yoga 900’ün malzeme kalitesinden ve kullanıcıya sunduğu Premium histen oldukça memnun kaldığımızı söyleyebiliriz.

Lenovo Yoga 900 özellikleri

Lenovo Yoga 900, gücünü 6. nesil Intel Core i7 işlemciden alıyor. Maksimum 16 GB’a kadar RAM arttırımı sunan bilgisayar, yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekiyor. Lenovo Yoga 900, 13.3 inç büyüklüğünde Quad HD+ ekran ile geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü 3200 x 1800 olarak belirlenmiş. 300 nit parlaklığa sahip olan bu ekran kusursuz bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Bu ekranın dokunmatik olduğunun altını çizelim.

Lenovo, Yoga 900’de ses konusunda yine JBL’e yer veriyor. 2 adet 1.5W gücünde Dolby özellikli JBL hoparlör ile gelen Lenovo Yoga 900, taşınabilir bir bilgisayara göre oldukça yüksek ve kaliteli bir ses veriyor.

Lenovo Yoga 900’ün depolama bölümünde ise 512 GB’a kadar SSD desteği bulunuyor. Hız için SSD’yi tercih eden Lenovo, özellikle bilgisayarın ve uygulamaların hızlı açılmasını isteyenlere hitap ediyor.

324 x 225 x 14,9 mm boyutlarındaki Yoga 900 sadece 1.3 kg ağırlığında. Bu ağırlık sayesinde Yoga 900 kolay taşınabilirlik imkanı sağlıyor. Bluetooth 4, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-A ve USB Type-C bağantı noktalarına sahip olan Lenovo Yoga 900, Windows 10 Home işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Yoga 900, segmentine yakışır bir şekilde 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

Lenovo Yoga 900’ü genel olarak değerlendirecek olursak; bu bilgisayar dahili ekran kartı handikapından dolayı oyun severlerden çok ofis ve günlük kullanım için bilgisayar arayanların ilgisini çekecek. Yüksek çözünürlüklü ekranı, hibrit yapısı ve 9 saatlik kullanım süresi ile ön plana çıkan Lenovo Yoga 900, rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.