LG G6+ için resmi video yayınlandı

LG geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni akıllı telefon modeli G6+ için yeni bir resmi ürün videosu yayınladı . Video, telefonun iki yeni rengi olan Deniz Mavisi ve Terra Altın’ın yanı sıra toza ve suya dayanıklılık özelliklerini de gösteriyor.

LG G6+, bu yılın başlarında piyasaya sürülen G6'nın biraz daha premium versiyonu. Sözü edilen iki yeni renkle birlikte, G6+ ayrıca standart olarak 128GB dahili depolama alanı içermektedir. Daha önceki gibi, sadece belirli bölgelere has olarak kablosuz şarj, standart olarak 32-bit Hi-Fi Quad DAC ve ayrıca B & O Play kulaklıklar da paket içerisine eklendi..

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.