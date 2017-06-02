LG G6 Plus ve G6 Pro modelleri geliyor!

LG, MWC 17 etkinliğinde tanıtmış olduğu LG G6 modeli ile büyük ses getirmeyi bekliyordu. FullVision adı verilen ekran ile gelen LG G6, donanım bölümünde Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 tercih etmesi ile büyük eleştiri almıştı. Galaxy S8'in bir tık gerisinde kalan G6 modeline, önümüzdeki günlerde yeni varyasyonların ekleneceği sızdırıldı.

Sızıntılara göre G6 ailesine iki yeni üye eklenecek. Bunlar LG G6 Plus ve LG G6 Pro modelleri olacak. Kablosuz şarj desteğine sahip olacak olan LG G6 Plus modelinin, hem ekran olarak biraz daha büyük olacağı hem de 128 GB dahili depolama birimi ile geleceği söyleniyor.

Ancak işlemci tarafında Snapdragon 835 yerine yine SD 821 tercih edilecek. LG G6 Plus'ın fiyatı ise 890 dolar olacak.

LG G6 Pro modeli hakkında fiyatı dışında henüz teknik bir detay bulunmuyor. LG G6 Pro'nun fiyatının 700 dolar olması bekleniyor.