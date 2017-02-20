LG G6'nın kamera bilgisi geldi

LG, MWC'de tanıtılacak olan LG G6'nın çift arka kamera ile birlikte geleceğini duyurdu. Her iki arka kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak ve kameralardan birinde geniş çekim için 125 derece mercek sunulacak. LG G5 ve V20, 135 derecelik geniş açılı mercekli 8MP ikincil arka kameraya sahipti.

Ön kamera, V20 üzerindeki 120 derecelik lense kıyasla 100 derecelik bir geniş açılı objektife sahip olacak ancak, çözünürlük henüz bilinmiyor.V20'ye benzer Hi-Fi Video Kaydı ve manuel kamera modu özelliğine sahip olması bekleniyor.

LG, G6'nın geliştirilmiş kamera arayüzü sunan LG UX 6.0 ile geleceğini ve özelliklerin en üst düzeye çıkartıldığını belirtti. Bu özellikler arasında telefonun 18:9 ekranını iki aynı kareye bölen Kare Kamera özelliği de yer alacak. Bu, kullanıcıların resimleri 1:1 formatında çekmesini ve bitişikteki pencerede incelemelerini sağlayacak.

Çevredeki sahneyi sanki geniş açılı bir VR kamera ile çekilmiş gibi gösteren 360 derecelik bir panorama modu ve yeni 'Yemek Modu', gıda yakalamak için ideal yüksek renk kalitesi ve doygunluk sunacak.

LG G6, 26 Şubat Pazar günü İspanya'nın Barselona kentinde MWC 2017'de tanıtılacak.