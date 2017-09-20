LG V30 ne kadar sağlam? (Video)

LG V30’un fiyatlandırması hala belirsiz olsa da, önümüzdeki hafta Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ilk alıcıları ile buluşmaya başlayacak ve bu muhtemelen cihazın potansiyel satışlarını zedelemektedir.

LG V30’un küresel satışının yaklaştığı şu dönemlerde, en popüler ve en ilginç videolardan biri popüler YouTuber JerryRigEverything tarafından geldi. Bununla birlikte Youtuber, olağan eğilme, bükülme ve çizilme testleri yapmıyor ancak V30'un arka kamerasını ilginç kılan şeyleri göstermek amacıyla kamera üzerinde parçalara ayırıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, telefonun iç kısımları, LG'nin onarımları ve hatalı donanım değiştirmelerini çok daha kolay hale getirmesini sağlayan yarı-modüler donanım montajı olduğu görülüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.