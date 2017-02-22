LoL Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde 5. hafta sonuçları

LoL Şampiyonluk Ligi’nde haftaya damgasını vuran ekip, Galatasaray Esports’un eski ormancısı Kanani koçluğundaki Team AURORA oldu. Yaptığı koç değişikliğinin ardından 2 galibiyet alan Team AURORA, toplamda 6 puan alarak dördüncü sıraya yükseldi.

Ligin üst sıralarındaki liderlik çekişmesi kadar, alt sıralarında da güzel mücadeleler izledik. Ligin tecrübeli takımı Dark Passage.BKM Express bu hafta kazandığı 2 puan ile toplam 10 puana ulaşırken, sürprizlerin takımı Galakticos ve son haftalarda istediği galibiyete ulaşamayan 1907 Fenerbahçe Espor da geçen haftadaki yerlerini koruyarak 10 puanda kaldı. Galatasaray Esports ise bu hafta aldığı mağlubiyet ile ligin son sırasında yer almaya devam etti.

Ligde 5. haftaya üçüncü sırada başlayan Oyunfor.CREW, Galakticos ile karşılaştığı ilk maçta aldığı galibiyet ve ardından elde ettiği Dark Passage.BKM Express beraberliği ile sıralamadaki yerini korudu.

Bu haftaya damgasını vuran ise ormancılar oldu. Team AURORA ormancısı Taikki ve HWA GAMING ormancısı Trix, iki maç üst üste maçın adamı seçildi ve oyunlarıyla maça damgalarını vurdu.

Şampiyonluk Ligi’ne IEM (Intel Extreme Masters) karşılaşmaları sebebiyle bir hafta ara verildi.