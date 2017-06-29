MediaMarkt kupon mesajlarına dikkat!

Sosyal medya üzerinden MediaMarkt adına yayılan kupon mesajları için MediaMarkt tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama!

Basın Bilgilendirme

Son zamanlarda edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız tespitler sonucunda kötü niyetli kişilerce MediaMarkt unvanı ve markası kullanılarak “hediye kartı kazanıldığı” ve “ödül verileceği” gibi vaatler barındıran sosyal medya mesajları ve email yoluyla iletişimde bulunulduğu belirlenmiştir.

3. kişiler tarafından yapılan paylaşım ve taahhütlerin MediaMarkt ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiririz.

Müşterilerimizin MediaMarkt’a ait internet sitesi www.mediamarkt.com.tr ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bildirim ve duyurular dışındaki bildirimlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Müşterilerimizin bize duyduğu güveni kötüye kullanmaya çalışan şahıs ve kurumlar hakkında gerekli tüm hukuki önlemlerin alındığını bilginize sunarız.

MediaMarkt Türkiye