Meizu ve MediaTek, iPhone X'e rakip olacak!

Apple, iPhone X ile sunduğu Face ID özelliğiyle mobil güvenliği üst seviyeye taşımıştı. TrueDepth ön kamerasındaki Face ID özelliğinin, Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde bir teknoloji olduğu onlarca analist tarafından dile getirilmişti. Şimdiki süreçte ise Meizu ve MediaTek, iPhone X'teki Face ID'ye rakip olmak için güçlerini bileştirmeye hazırlanıyor.

Meizu, önümüzdeki yıl tanıtacağı amiral gemisi modellerinde yüz tanıma teknolojisine yer vermek istiyor. Firma, bunun için MediaTek ile çalışmalara başlamış durumda. Parmak izi ve göz okuma teknolojilerinin artık eski bir güvenlik önlemi olduğununu düşünen Meizu, eğer işler istediği gibi giderse Apple'ın Face ID'sinden daha üst seviye bir yüz okuma teknolojisi sunabilir.

Ancak bu noktada Face ID'den daha iyi olmak için hızın ve kararlılığın yanında güvenlik de çok önemli. Meizu'nun geliştireceği yüz okuma teknolojisi ile tarayacayı yüzlerin verilerini nerede ve nasıl saklayacağı, bu teknolojinin fotoğraf veya maske ile baypas edilip edilmeyeceği çok önemli. Bakalım Çinli dev 2018'de Apple'a rakip olabilecek mi?