​Microsoft Ankara Zirvesi’nde dijital dönüşüm konuşuldu

15 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Microsoft Ankara Zirvesi’nde, kamuda dijital dönüşümü tetikleyecek bilişim teknolojileri çözümleri ele alındı. Siber güvenlik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi konuların mercek altına alınıp, teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı Microsoft Ankara Zirvesi, 1000’in üzerinde bilişim profesyonelini bir araya getirdi.

Ev sahipliğini Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu yaptığı zirveye, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü konuşmacı olarak katıldı. Ankara JW Marriot Otel’de düzenlenen etkinlikte Microsoft Ortadoğu ve Afrika Başkanı Ali Faramawy'nin yanı sıra, Kamu Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç sunumlar eşliğinde kamunun dijital dönüşümünü ele aldı.

Bakan Özlü Hololens'i deneyimledi

Etkinliğe katılımından dolayı Microsoft Türkiye Genel Müdürü tarafından plaket takdim edilen T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Microsoft’un artırılmış gerçeklik cihazı Hololens’i de deneyimledi. Hololens için “havaya yazı yazmak gibi” yorumunda bulunan Özlü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'dan bilgi aldı.