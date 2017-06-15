Microsoft'un yapay zekası Ms. Pac-Man'de rekor kırdı!

Google'ın yapay zekası dünyanın en karmaşık tahta oyunlarından birini öğrenerek dünyanın en iyi Go oyuncusu alt etmişti. Bu tip oyunlar ile video oyunlarının yapısı ile gerçek dünyadaki karmaşıklığın aynı olduğu kanıtlandı. Bu olaydan sonra geliştiriciler de yapay zeka denemelerini video oyunları üzerine test etmeye başladı.

2015 yılında Google'ın DeepMind ekibi, 49 farklı Atari 2600 oyun oynamak için bir sinir ağı eğitti. Birçok durumda sistem kendisine profesyonel bir oyun testi seviyesinde oynamayı öğretti ancak diğerlerinden daha zor olan bazı oyunlar vardı. Ms. Pac-Man bu oyunlardan biriydi.

Bir yapay zeka denemesi de Microsoft cephesinden geldi. Microsoft'daki araştırma ekibi kültleşmiş oyun olan Ms. Pac-Man'de geliştirmiş oldukları yapay zeka ile rekor kırmayı başardı.

2017 yılının başında Microsoft tarafından edinilen derin öğrenme sistemi Maluuba, yapay zekaya karmaşık görevler vermesi için destek öğrenmeyi kullanıyor.

Güçlendirme öğrenimi; bir sistemin bireysel eylemlere verilen tepkileri olumlu veya olumsuz olarak değerlendirdiği ve deneme yanılma yoluyla sistemin eylemlerine verilen olumlu cevapların hacmini maksimize etmeyi amaçladığı bir makine öğrenme tekniğidir.

Bu yöntem, bir sistemin iyi davranışlardan daha fazla örnek aldığı için bir faaliyette daha iyi olma amacıyla iyi ve kötü yanıt örnekleri verdiği durumlarda, denetlenen öğrenme olarak adlandırılan daha yaygın olarak kullanılan makine öğrenme yöntemini karşılaştırır.

Maluuba ekibi, oyunun rezil bir derece derecesi nedeniyle odağı Ms. Pac-Man'in Atari 2600 sürümüne çevirdi. Ms. Pac-Man'in, karmaşık makine öğrenme algoritmalarının test edilmesi için mükemmel bir hedef olduğu ortaya çıktı.

Maluuba, "Hibrit Ödül Mimarisi" olarak adlandırdığı yeni bir sitem geliştirdi. Bu sistem ile, büyük bir işletme hiyerarşisinin benzetmesini kullanarak, "üst düzey bir yönetici" olarak tanımlanan ve Ms. Pac-Man'in nereye taşınacağıyla ilgili nihai kararını vermeden önce alt birimlerden gelen tüm önerileri değerlendiren üst bir aracı oluşturdu.

Bu sistemler kullanılarak yapay zeka Ms. Pac-Man oyununda bu zamana kadar yapılması imkansız olarak görünen 999.990 puanı yapmayı başardı.