Yüzde 100 milli tramvay geliyor

Dünyanın en büyük demiryolu endüstrisi fuarlarından biri olan Euroasia Rail Fuarı, 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Raylı sistem araçları ve toplu taşıma araç tasarım ile üretimi alanında faaliyet gösteren Bozankaya, milli tramvayıyla Euroasia Rail Fuarı’nda sahne alacak. Bozankaya’nın tasarlayıp ürettiği tramvay varolan bütün modern teknolojilere sahip olmaklar birlikte ekstra özellikleriyle dikkat çekiyor.

* Ön yol kamerasının gece görüş alanını artırmak adına tramvayda “IR led projector” bulunuyor. Araç 24V aküleri ile kullanılabiliyor. Yüksek gerilimin olmadığı acil vb. durumlarda tramvay katenerden bağımsız olarak hareket edebiliyor.

* Tramvayın en önemli bölümü olan bogileri (tekerlek takım grubu) olarak adlandırılan motorlu ve motorsuz parçalar, Tübitak projesi kapsamında Bozankaya tasarımı ve üretimi.

* Bozankaya tramvayının diğer araçlara göre daha ferah ve geniş iç tasarımı, yolculuk konforunu en üst seviyeye çıkarıyor.

* Bozankaya tramvayında bulunan usb şarj noktaları, yolcuların seyahat sırasında mobil cihazlarını şarj etmesine olanak tanıyor.