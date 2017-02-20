Milli yazılım siber saldırıları bitirecek!

Bir yazılım firması, kuruluş başına ortalama günlük 4 bine ulaşan siber saldırıları bir dakikadan daha kısa sürede belirleyerek savuşturabilen bir yazılıma imza attı. Çeşitli yarışmalarda ödül alan yazılım, normalde 2 bin bilgi işlem personelinin ilgilenmesi gereken sorunu kendiliğinden çözebiliyor. Hacettepe Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren İnnovera firmasının Yönetici Ortağı Burak Dayıoğlu, yaptığı açıklamada, günümüzde her kuruluşun siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Siber saldırı alarmlarına her kuruluşun yatırım yaptığını dile getiren Dayıoğlu, Az alarm alan günde 300, banka ve telekomünikasyon şirketleri ise 3-4 bin alarm alıyor. dedi. Siber saldırılara karşı kurumlarda yeterli sayıda personel bulunmadığını ifade eden Dayıoğlu, Bu alarmları gören kişinin, bunların herhangi birine bakıp 'Ahmet'in bilgisayarına acaba virüs mü bulaştı?' diye incelemesi gerekiyor. Büyük bir banka için günde 4 bin alarm tespit ediliyor. Kurum personeli ise bunun 5 tanesine bakabiliyor, ama kalan 3 bin 995 tanesinin herhangi birinden gol yiyebiliyor. dedi.

Bu sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını vurgulayan Dayıoğlu, Biz de burada problemi gördük ve güvenlik personelinin yeterli olmadığını tespit ettik. Bu işi bir robota yaptırmaya karar verdik. ATAR adını verdiğimiz, tehditleri otomatik olarak analiz edip yanıt veren bir robot yazılım ürettik. Robot, siber güvenlik alarmlarını alıyor, ona önceden ilgili kurumun bilgi işlemcisi bir tarif veriyor, robota ne yapacağını öğretiyor. ifadelerini kullandı.

Günümüzü koşullarında 4 bin siber saldırı alan bir kuruluşun, bunları bertaraf etmek için 2 bin personel istihdam etmesi gerektiğine dikkati çeken Dayıoğlu, Bu yazılım bütün saldırılara genel olarak bir dakikanın altında yanıt verebiliyor. ifadesini kullandı. Ürünün yerli olmasının yanında yurtdışına da ihraç edilebilir seviyede olduğuna işaret eden Dayıoğlu, Dünyada alternatifi az olan bir teknoloji geliştirdik. Bu anlamda ABD ve İsrailli firmalardan geride değiliz. Hızlı büyüyen bir firmayız, yılı 30 müşteriyle kapatmayı planlıyoruz. dedi.

Sistemi sürekli geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Dayıoğlu, Bu yazılımlara senaryo hazırlayanların gelecekte ortaya çıkabilecek saldırılara karşı da senaryo hazırlaması gerekiyor. Yazılım buna da imkan veriyor. diye konuştu. Dünyada bu seviyede ürün üreten firma sayısının çok sınırlı olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, Türkiye'de ise yazılımın tek olduğunu belirtti.

Dayıoğlu, yazılımın geçen yıl 30 Ağustos'tan bu yana kullanıldığını ve bazı bankaların ürünü satın aldığını belirterek, İhracat hedeflerimiz kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'ye satışa başlıyoruz. diyerek sözlerini sonlandırdı.