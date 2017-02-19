NBA 2017 All Star smaç yarışmasında Intel imzalı Drone!

NBA 2017 All Star kapsamında düzenlenen smaç yarışmasında Aaron Gordon, Intel'in Drone'unu kullanarak smaç bastı. İşte Drone ile basılan tarihin ilk smacı!

19/02/2017 14:05

Bu sabah Türkiye saati ile 04:00'da başlayan NBA All Star 2017 smaç yarışması nefes kesen görüntülere sahne oldu. Orlando Magic oyuncusu Aaron Gordon, teknolojinin son nimetlerinden olan Drone ile smaç gösterisini sergiledi. Intel'in geliştirmiş olduğu Drone, altında tuttuğu basketbol topu ile sahaya giriş yaptı. 

Aaron Gordon'un belirlemiş olduğu noktaya topun atılması ile smaç seromonisi tamamlandı. Aaron Gordon 3. denemesinde de olsa smacı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Drone ile yapılan tarihteki ilk smacın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Merakla beklenen NBA All Star 2017 maçının Türkiye saati ile 04:00'da başlayacağını belirtelim.

    Yazar: Ender Öztürk

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