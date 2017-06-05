Netaş, 2017 Microsoft Türkiye'nin ülke partneri oldu

50 yıldır tüm projelerinde müşteri memnuniyetine odaklandıklarını belirten Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yirmi yılı aşkın bir süredir Microsoft’un Türkiye’deki sayılı LSP (Lisanlama Çözüm Ortağı)’lerinden biri ve güvenilir iş ortağı olarak, Microsoft 2017 Ülke Partneri seçilmek bizi çok mutlu etti. Bilgi güvenliğinin ve erişilebilirliğinin hayati önem taşıdığı ve bulut bilişimin etkileyici bir ivme ile arttığı günümüzde, büyük verinin hızlı ve doğru bir biçimde yönetilmesi kritik önem taşıyor. Türkiye’de ve bölgedeki müşterilerimizin bulut dönüşüm ihtiyaçlarını en verimli, güvenilir ve kesintisiz şekilde karşılıyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda Microsoft Operasyon Merkezi’ni de hayata geçirdik. Dijital dönüşümün odağında bir teknoloji şirketi olarak müşterilerimizi ve ülkemizi dijital geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.”

Dünya çapında 115 ülkeden gelen 2,800'den fazla katılımcının arasından seçilen kazananlar, ödüllerini çeşitli kategorilerde aldı.

Netaş uyguladığı seçkin çözüm ve servislerin yanısıra, Microsoft Türkiye ile yaptığı verimli işbirliğiyle de ön plana çıktı.

Microsoft One Ticari İş Ortağı Kurumsal Başkan Yardımcısı Ron Huddleston,“Deneyimi ve inovasyonuyla Netaş, Microsoft partner topluluğumuz içerisinde, dijital dönüşüm çözümleri sunan örnek bir partner” dedi.

Yılın Microsoft Ortağı ödülleri, son bir yılda Microsoft tabanlı benzersiz çözümler geliştirmiş ve uygulamış olan Microsoft ortaklarına veriliyor. Netaş bu ödülle, inovasyon ile iş verimliliğini artırma, müşteri memnuniyetini yükseltme ve yeni müşteriler kazanma konularındaki etkili başarısını tescilledi.