Nintendo Wii, 2D ultrasonları üçüncü boyuta taşıyan sisteme ilham verdi!

Birkaç yıl önce, acil doktoru Joshua Broder oğluyla Nintendo Wii oynuyordu. Cihazın denetleyicileri mekanda doğru şekilde takip edilebilecek şekilde etkilendikten sonra Broder, bu teknolojinin bir ultrason el probuna nasıl eklenebileceğini düşünmeye başladı. Şimdi, Duke Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bir ekibin yardımıyla Broder, 2D ultrason görüntülerini kaliteli MR veya CT taramalarıyla yarışan daha ayrıntılı 3D sürümlerine dönüştürebilen bir cihaz yarattı.

Broder, 2D teknolojisi ile organın görsel bir dilimini görürsünüz, ancak herhangi bir bağlam içermezse, başka bir bölüm için yanlış yapabilir ya da bir hastalık sürecini ya da yaralanmayı başka birine yanlış yapabilir. diyor ve ekliyor Bunlar, 3 boyutlu teknolojinin eklenen yönelimi ve bütüncül bağlamıyla çözülebilecek tüm problemlerdir, mevcut makinaları alarak inanılmaz düşük bir maliyetle bu yeteneği kazanmak ve onları yükseltmek, bize en iyi çözüm gibi görünüyordu.

Sistem, konumlandırma verilerini bir USB kablosuyla alan bir dizüstü bilgisayardan çalıştırılabilir ve saniyeler içinde olağanüstü 3D görüntüler üretmek için normal ultrason görüntüsü ile birleştirebilir.

Broder, GE, Siemens, Philips, SonoSite tarafından yapılan her tür ultrasonik makineyle bunu denedik. Daha önce yapılmış herhangi bir test yapılmaksızın her zaman işe yaradı. diyor Broder. Prob hızlı bir yay veya büküldükten sonra, yazılım birkaç saniyede bir 3 boyutlu bir görüntüyü dışarı atıyor.