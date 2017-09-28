Yeni Nokia 3310 3G resmen tanıtıldı

HMD'den ikonik Nokia 3310 özellikli telefonunun 3G versiyonunu isteyen Nokia hayranları için müjde geldi. Finlandiyalı şirket, Nokia 3310 3G’yi Avustralya’da duyurdu.



Orijinal Nokia 3310'un 3G desteği olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi çok az 2G (EDGE) şebeke kapsama alanı bulunan ülkelerde satışa sunulmadı. Yeni Nokia 3310 3G ABD'ye ve muhtemelen de Kanada'ya da gelecek.



Özellikli telefon Sarı ve Sıcak Kırmızının yanı sıra, Azure ve Odun Kömür tonlarında, mat görünümlü ve yeni gümüş renkli tuş takımları ile geliyor. Yeni Nokia 3310 3G daha iyi bir kullanım deneyimi sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu nedenle cihazın düğmeleri arasında daha fazla boşluk bulunuyor.





Orijinal Nokia 3310 iyi bir pil ömrü oldukça iyi ama 3G eklenmesi, söz konusu konuşma süresini 6.5 saate kadar ve bugünün standartlarına göre etkileyici bekleme süresini 27 güne düşürdü.



Price-wise, yeni Nokia 3310 3G'nin Ekim ayı ortasından itibaren 69 € karşılığında satışa sunulacağını açıkladı. Bunu elde eden ilk ülke Avustralya olacak ancak, daha sonra özellikli telefon yavaş yavaş dünya çapında yaygınlaştırılacak.