Nokia 8 satın almak için 8 neden

Nokia telefonların evi HMD Global’in satışa çıkardığı akıllı telefon Nokia 8, öne çıkan sekiz özelliğiyle kullanıcılara gelişmiş ve dinamik bir deneyim sunuyor. Çift Görüş özelliğiyle ön ve arka kameraları aynı anda kullanma imkânı sağlayan akıllı telefon, uzun pil ömrüyle de yoğun kullanım beklentilerine cevap veriyor

Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8, akıllı telefon piyasasında fark yaratan sekiz özelliği ile öne çıkıyor. Bir akıllı telefonda olması gereken özelliklerin yanı sıra Çift Görüş ve OZO ses teknoloji gibi özellikleriyle de kullanıcılara gelişmiş ve dinamik bir kullanıcı deneyimi sunan Nokia 8, Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Nokia 8 özellikleri

- 554PPI piksel yoğunluğunda 5.3-inç (2560 × 1440 piksel) Quad HD LCD ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruması, 700 nits parlaklık

- Adreno 540 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci

- 128GB (UFS 2.1) depolama kapasiteli 6GB DDR4X RAM / 4GB DDR4X RAM, 64GB (UFS 2.1) depolama alanına sahip, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

- Android 7.1.1 (Nougat), Android O'ya yükseltilebilir

- 13MP dual kamera, ZEISS optik, 1.12um piksel boyutlu, f / 2.0 diyafram, 76.9 derece geniş açılı lens

- 13MP otomatik odaklama özellikli ön kamera

- Parmak izi sensörü

- 3.5mm kulaklık girişi, 3 mikrofon, Nokia OZO 360 ° mekansal çevre sesi

- Boyutlar: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm

- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (MIMO), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Tip-C 3.1 Gen 1, NFC

- Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 ile 3090mAh batarya

Nokia 8, Parlak Mavi, Temperli Mavi, Çelik ve Parlak Bakır renkleri ile geliyor ve 599 Euro'ya (yaklaşık 700 US $) fiyata satılacak. Eylül ayının başlarında küresel olarak piyasaya çıkacak.

İşte Nokia 8’in öne çıkan 8 özelliği:

1) Çift Görüş özelliği ile sosyal medya paylaşımları daha renkli

Nokia 8’in Çift Görüş özellikli kamerası ve video modu sayesinde kullanıcılar ZEISS imzalı ön ve arka kameraları bölünmüş ekranda aynı anda kullanarak sosyal paylaşım platformlarında gerçek zamanlı ve canlı yayınlar yapabiliyor.