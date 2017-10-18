Nokia 9 için video yayınlandı

Nokia 9'un son sızıntılara dayalı konsept videosu yayınlandı. İşte o video!

18/10/2017 10:20

Nokia 9 henüz resmi olarak tanıtım için hazır değil ama sızıntıları gelmeye devam ediyor. Nokia 9 sızıntı zincirinin en sonuncusu geçen hafta @OnLeaks tarafından sağlanan sızıntılara dayanan bir konsept video oldu.

Video, fotoğrafı hareketsiz fotoğraflara kıyasla daha iyi gösteriyor ve harika bir telefon gösteriyor. Bu tasarımın söylentilere dayandığını ve gerçek telefonun farklı olabileceğini unutmayın.

HMD, Nokia 8'i 2017 serisinin en iyisi olarak tanıtmayacak gibi görünüyor ve bu nedenle Nokia 9 büyük olasılıkla 2018 yılının başında resmen ilan edilecek.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • Nokia 9 için video yayınlandı

      tüm telefonlar birbirine benzemeye başladı aga... iphone candır :)

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